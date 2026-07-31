Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-07-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 31 luglio 2026, l’info mobilità di Astral ha segnalato un rallentamento sulla A1 Milano Napoli. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral, che fornisce aggiornamenti sul traffico nella regione Lazio. La segnalazione riguarda una condizione di traffico rallentato sulla principale arteria autostradale che collega Milano e Napoli.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Milano Napoli traffico rallentato tra nodo a 24 e diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna mentre è in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano ti rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale mentre a91 Roma Fiumicino code altezza grande raccordo anulare direzione Roma ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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