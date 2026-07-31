Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-07-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 31 luglio 2026, la viabilità sulla A1 Milano-Napoli viene aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda lo stato della viabilità in tempo reale sulla tratta interessata, senza specificare eventuali incidenti o disagi. La rete stradale viene monitorata e comunicata attraverso questo servizio regionale, che fornisce aggiornamenti continui sulla condizione del traffico e eventuali interventi in corso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli tra rallentato con code tra nodo a 24 e diramazione Roma Sud direzione Napoli percorrendo il grande raccordo anulare per incidente code tra Boccea e di Aurelia in carreggiata esterna Rimanendo in esterna a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Bufalotta Roma Teramo più avanti code tra Roma Fiumicino e da Aurelia un tratto Urbano traffico rallentato altezza Grande Raccordo Anulare in uscita dalla capitale in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 31 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla situazione del tratto urbano della A24 a Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 31 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio.

Temi più discussi: Maxi incendio all'Aurelio: strade chiuse, case evacuate e negozi chiusi; Regione Lazio: ARSIAL stanzia 1,8 milioni di euro per la viabilità rurale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 17 | 25.

Visto che mi criticano perchè offenderei i triestini (che se lo meritano ampiamente), ho scritto una breve lista dei difetti degli abitanti di ogni regione, che credo possa scontentare tutti, e quindi accontentare tutti, in ordine da nord a sud. Valle d’Aosta: Sono franc x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca avverte: Acustica e viabilità aspetti non negoziabiliIl Presidente della Regione è categorico: Il sindaco conosce benissimo queste problematiche e mi aspetto risposte chiare ... msn.com