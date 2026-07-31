Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-07-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 15:25 del 31 luglio 2026, la viabilità sulla A1 Milano-Napoli viene aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda lo stato della viabilità in tempo reale sulla tratta interessata, senza specificare eventuali incidenti o disagi. La rete stradale viene monitorata e comunicata attraverso questo servizio regionale, che fornisce aggiornamenti continui sulla condizione del traffico e eventuali interventi in corso.

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