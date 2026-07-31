A Forte dei Marmi, la boutique di gioielli Nomination ha aperto le porte nel 2026, presentando una collezione che combina identità e innovazione. La famiglia Gensini ha promosso questa scommessa, puntando a sorprendere anche i clienti più scettici. La boutique si distingue per un’offerta di gioielli rivoluzionari, con un’attenzione particolare ai dettagli e allo stile. La scena locale si arricchisce di un nuovo punto di riferimento nel settore del lusso.

La scommessa della famiglia Gensini è qualcosa di significativo e intrigante: ebbene sì, a Forte dei Marmi la boutique dei gioielli rivoluzionari Nomination vuol stupire anche i più scettici. Ma andiamo per ordine e scopriamo questa particolare storia, densa di emozioni e di successi. La storia di Nomination, brand fiorentino celebre nel mondo per l’iconico bracciale Composable, affonda le sue radici proprio a Forte dei Marmi. È qui che, in modo del tutto inatteso, il gioiello in acciaio e oro ebbe il suo primo lancio internazionale. Il tutto trasformando in qualche modo la località versiliese nel trampolino di lancio di un successo globale. E’ una curiosità che ci piace segnalarvi, cari lettori: siamo sempre dalla parte dei successi individuali o familiari, in tutti i campi, in tutti i settori. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Versilia: viaggio 2026 in boutique Nomination tra identità e innovazione

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