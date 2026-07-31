I capigruppo del Partito Democratico nelle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato hanno affermato che l'invio di truppe italiane in Arabia Saudita senza un mandato parlamentare è inaccettabile. La questione riguarda la presenza militare italiana nel paese senza che il Parlamento fosse informato o abbia dato l'autorizzazione ufficiale. La discussione si concentra sulla mancanza di comunicazione e sulla necessità di rispettare le procedure legislative previste per operazioni di questo tipo.

È «inaccettabile» che vengano inviate delle truppe in Arabia Saudita senza mandato parlamentare. Lo dicono i capigruppo del Pd in commissione esteri e difesa di camera e senato, tornando a. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Truppe italiane in Arabia Saudita. «Il parlamento non lo sapeva»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jd Vance, un moderno Don Abbondio | Roberto Buffagni

Notizie e thread social correlati

Truppe italiane in Arabia, le opposizioni: “Il governo riferisca”. Crosetto: “Bastava ascoltare le audizioni in Parlamento”Le opposizioni hanno chiesto al governo di fornire chiarimenti in Parlamento riguardo alla presenza di truppe italiane nei Paesi del Golfo Persico,...

Aerei da combattimento e migliaia di soldati: il Pakistan schiera le truppe in Arabia SauditaIl Pakistan ha annunciato l'invio di migliaia di soldati e di un gruppo di aerei da combattimento in Arabia Saudita.

Temi più discussi: Alleanza Globale per Palestina, Tajani: Condanniamo violenze coloni in Cisgiordania; Guerra in Iran, la diretta | Cnn: Trump furioso per accordo sul nucleare con l’Arabia Saudita. Incontro con Zelensky il 28 luglio; Spostamento di truppe saudite: possibile grande offensiva contro gli Houti; Tajani: Italia favorevole al riconoscimento della Palestina, ma non sia demagogico e fittizio.

#GovernoMeloni tenendo nascosto al Parlamento e agli #italiani invio da mesi di militari e di armi italiane in Arabia Saudita e altri Paesi Golfo durante guerra illegale di #Trump contro #Iran,volenti o nolenti ci ha reso complici e bersagli di guerra di #Iran, #Mel x.com

Militare: Italia schiera truppe in Arabia SauditaIn queste ore, il tema militare è al centro dell’attenzione online e risulta essere uno dei trend più ricercati sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed: 2026-07-31 07:10:00. Si apprende che 4 ... abruzzonews24.com

Da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e BahreinConcorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area (ANSA) ... ansa.it