Traffico Roma del 31-07-2026 ore 16 | 30

Alle ore 16:30 del 31 luglio 2026, si registrano rallentamenti sul Raccordo Anulare a causa di un incidente. La segnalazione è stata diffusa da Roma infomobilità, un servizio curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause dell’incidente o sul numero di veicoli coinvolti. La situazione ha causato code e rallentamenti nel traffico in quella zona della capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare a seguito di un incidente all'altezza della Aurelia in carreggiata esterna altre file sempre in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina invece in carreggiata interna verso l'appia code tra casa e sta L'aria è più avanti e tre Bufalotta hai Prenestina questa sera si conclude la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo con la rappresentazione della Carmina Burana dalle 19 è vietato il transito in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa in via dell'Ara massima di Ercole e via dei Cerchi questa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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