Terremoto paura a Marano | uomo si lancia dal balcone durante la forte scossa

Durante la scossa di magnitudo 4.7 a Marano, un uomo si è lanciato dal balcone. La terra ha tremato intensamente, spingendo molte persone a uscire di casa e a riversarsi in strada. Sono stati segnalati attimi di panico diffuso tra i residenti. La scossa è stata avvertita con particolare forza nella zona. Non ci sono ancora dettagli sui danni o feriti.

Attimi di terrore durante la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7, avvertita con particolare intensità anche a Marano. Il sisma ha spinto numerosi cittadini a lasciare le proprie abitazioni per raggiungere le strade, mentre si sono registrati momenti di forte panico. L'episodio più grave ha riguardato un uomo residente a Castelbelvedere, zona periferica di Marano al confine con Quarto. Spaventato dalla violenza della scossa, si è lanciato dal balcone della propria abitazione, situata al primo piano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito in ospedale. Secondo le prime informazioni, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite e contusioni dovute alla caduta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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