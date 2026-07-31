L’ultimo pagamento dei prestiti europei destinati al riarmo è previsto nel 2075, secondo l’osservatorio Mil€x. Questi fondi, spesso descritti come semplici prestiti di tesoreria, sono destinati a finanziare spese militari. Il governo italiano ha più volte sottolineato la natura temporanea di tali finanziamenti, ma la data di scadenza si estende oltre mezzo secolo nel futuro. La cifra complessiva e le condizioni di rimborso non sono state rese pubbliche.

La data cade nel 2075. Secondo i conti dell’osservatorio Mil€x: su quell’anno cade l’ultima rata dei prestiti Ue per il riarmo che il governo italiano racconta come una partita di tesoreria. L’osservatorio ha modellato il rimborso dei 14,9 miliardi del programma Safe, lo Strumento di azione per la sicurezza dell’Europa. Prima erogazione nel 2027, ultima entro il 2030, e per ogni tranche quarantacinque anni di ammortamento a partire da lì. Martedì, davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato riunite sugli esiti del vertice Nato di Ankara, Antonio Tajani ha messo agli atti una frase netta: «Abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Prestiti Ue per il riarmo, quanto costa davvero l’accesso ai Fondi Safe per le spese militari

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