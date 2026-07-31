Pagelle Juve Nizza | lampo Douglas Luiz e poco più Gatti-Kelly insuperabili due bianconeri in versione inedita – TOP E FLOP

Durante la terza amichevole pre-campionato, il Nizza ha segnato un gol con un tiro di Douglas Luiz nel primo tempo. La Juventus ha schierato due difensori, Gatti e Kelly, che si sono distinti per solidità difensiva. La partita si è conclusa con una vittoria del Nizza, senza altri goal segnati. La gara ha visto alcuni cambi e inserimenti di giocatori meno impiegati, senza ulteriori marcature o eventi rilevanti.

di Marco Baridon Pagelle Juve Nizza: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza amichevole pre-campionato dei bianconeri. (inviato alla Continassa) – Pagelle Juve Nizza: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza amichevole pre-campionato dei bianconeri Primo tempo Chi ha letto le pagelle delle prime due amichevoli ha notato attentamente un dettaglio: gli elogi a Douglas Luiz. Effettivamente, anche oggi, il centrocampista brasiliano ha spiccato rispetto ai compagni per la centralità all’interno dello scacchiere di Spalletti. Si è passato tanto dai suoi piedi: manovra fluida, orchestrata con intelligenza, e un gol importantissimo non solo per la rete in sé ma per come è arrivata: dopo un pallone recuperato in pressing alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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