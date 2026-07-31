Neuer la fine della carriera si avvicina | Potrebbe essere l' ultima stagione

Monaco di Baviera, 31 luglio 2026 – Si avvicina la fine di un'era: quella che verrà potrebbe essere l'ultima stagione di Manuel Neuer. Il portiere tedesco ha spento 40 candeline lo scorso 27 marzo e si appresta ad appendere i guanti al chiodo. È stato lui stesso ad ammetterlo ai microfoni di Bild. “Questa che verrà potrebbe essere la mia ultima stagione – ha detto l'estremo difensore tedesco –. Già quest'anno avevo pensato al ritiro e nell'85% dei casi l'avrei anche fatto, ma è davvero un piacere giocare con questa squadra. Quel 15% che mi ha spinto a continuare è dato dalla qualità della rosa, dalle possibilità di vincere e dalla struttura del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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