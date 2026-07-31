Lewis Hamilton ha adottato un nuovo cane, Halo, che ha già conquistato anche Kim Kardashian. L'annuncio è arrivato dopo mesi di tristezza per la perdita del suo bulldog, Roscoe. Halo è diventato il nuovo compagno del pilota Ferrari, portando un sorriso in un periodo difficile. La notizia è stata diffusa con entusiasmo sui social media, dove si mostra il nuovo animale domestico insieme a Hamilton.

Milano, 31 luglio 2026 – Dopo mesi segnati dal dolore per la perdita del suo inseparabile bulldog Roscoe, Lewis Hamilton ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita. Il pilota della Ferrari ha accolto in famiglia una cucciola di golden retriever, battezzata Halo, già diventata una piccola celebrità sui social grazie a uno scatto pubblicato insieme a Kim Kardashian. Lewis e Kim danno il benvenuto ad Halo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mary Dickinson Cashin (@goldivagoldens) L'arrivo della nuova amica a quattro zampe è stato annunciato dall'allevamento statunitense che ha seguito la consegna della cucciola fino a Los Angeles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Lewis Hamilton ritrova il sorriso con Halo: il nuovo cane del pilota Ferrari conquista anche Kim Kardashian

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