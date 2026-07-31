Juve Nizza 1-0 LIVE | fine primo tempo decide fino ad ora il gol di Douglas Luiz

Da juventusnews24.com 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine del primo tempo, la Juventus conduce 1-0 contro il Nizza grazie a un gol di Douglas Luiz. La partita, valida per la terza amichevole estiva 2026, si gioca alla Continassa dopo i match con Basilea e Standard Liegi. La squadra francese ha sprecato alcune occasioni, mentre i bianconeri hanno mantenuto il vantaggio con una rete realizzata nel corso del primo tempo. Nessun altra marcatura è stata segnata fino a questo momento.

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