Juve Nizza 1-0 LIVE | fine primo tempo decide fino ad ora il gol di Douglas Luiz

Al termine del primo tempo, la Juventus conduce 1-0 contro il Nizza grazie a un gol di Douglas Luiz. La partita, valida per la terza amichevole estiva 2026, si gioca alla Continassa dopo i match con Basilea e Standard Liegi. La squadra francese ha sprecato alcune occasioni, mentre i bianconeri hanno mantenuto il vantaggio con una rete realizzata nel corso del primo tempo. Nessun altra marcatura è stata segnata fino a questo momento.

di Andrea Bargione Juve Nizza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la terza amichevole estiva 2026. (inviato alla Continassa) – La Juventus affronta il Nizza nella terza amichevole della sua estate dopo il pareggio contro il Basilea e il successo contro lo Standard Liegi. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Juve Nizza 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? GRANDE AZIONE DELLA JUVE – I bianconeri lavorano con un’ottima giocata che passa dai piedi di Douglas Luiz, Milik, Zhegrova: poi palla per Douglas Luiz ancora che però viene anticipato. 42? INFORTUNIO NIZZA – Orakpo si ferma dopo uno scontro in campo con Gatti, lo sostituisce Diallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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