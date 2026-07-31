Forbidden fruit 4 replica puntata 31 luglio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, venerdì 31 luglio, è andata in onda in streaming la nuova puntata di Forbidden Fruit 4. Nell’episodio, l’incidente occorso a Halit viene archiviato come tale, senza ulteriori indagini. Tra Ender, Sahika e Yildiz si creano tensioni e sospetti, ma tutte e tre decidono di non rivelare nulla riguardo alla vicenda. La puntata si è conclusa con le tre donne che scelgono di mantenere il silenzio sulla verità.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 31 luglio  – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna l’episodio occorso ad Halit viene archiviato come incidente, ma tra Ender, Sahika e Yildiz serpeggiano tensioni e sospetti; le tre scelgono di tenere nascosta la verità. Nel testamento, Halit ripartisce il patrimonio tra i figli e affida a una fondazione la gestione delle quote di Halit Can fino alla maggiore età, lasciando Yildiz in difficoltà economiche. Intanto Ender e Sahika avviano nuove manovre per colpire Mert. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 58 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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