Forbidden fruit 4 replica puntata 31 maggio in streaming | Video Mediaset
Nella puntata di oggi di Forbidden Fruit 4, un personaggio torna a guidare la holding e nomina Ender come suo braccio destro, escludendo Sahika. Inoltre, conferma Kerim nel ruolo di manager.
Nuovo appuntamento oggi – domenica 31 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna, tornato a capo della holding, Halit nomina Ender suo braccio destro a discapito di Sahika e conferma Kerim come manager. Si rivela anche un padre modello per Halit Can all’asilo, ma continua a insistere con Yildiz affinché lei accetti la proposta di matrimonio. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 2 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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