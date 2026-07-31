La Festa dell’Unità 2026 si svolgerà dal 27 agosto al 20 settembre nel Parco Cevenini di Borgo Panigale, a Bologna. La manifestazione torna nel parco dopo anni e si presenta con slogan come “Bologna è l’insieme” e “La città di tutti e il futuro di ognuno”. Non sono previsti inviti ufficiali a esponenti politici specifici. La manifestazione si terrà nell’area di via Biancolelli.

Bologna, 31 luglio 2026 - ‘Bologna è l’insieme’. E ancora: ‘La città di tutti e il futuro di ognuno’. La Festa de l’Unità scalda i motori: dal 27 agosto al 20 settembre si torna al Parco Cevenini di Borgo Panigale, in via Biancolelli. Un appuntamento che, quest’anno, si intreccia innegabilmente con il percorso verso le e lezioni comunali e politiche del prossimo anno: a questo proposito, di fronte all’ipotesi di Elisabetta Gualmini (ex Pd oggi in Azione) in campo contro il bis di Matteo Lepore, il segretario dem Enrico Di Stasi parla però di “coerenza”. Torna dal 27 agosto la Festa de l’Unità. Una Festa che, dopo l’impegnativo trasloco dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’Unità 2026 a Bologna: si scaldano i motori per il ritorno al parco Cevenini. “Ma nessun invito a Calenda”

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