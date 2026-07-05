Il Partito Democratico ha speso circa 17 mila euro per organizzare la Festa dell’Unità, che si è tenuta dopo 16 anni. Per il 2027, sono previsti sponsor che contribuiranno a coprire i costi dell’evento. La partecipazione è stata garantita nonostante le difficoltà burocratiche e amministrative incontrate nel ripristinare la manifestazione.

La partecipazione costi quel che costi. Il Partito democratico ha sfidato la burocrazia e gli ostacoli amministrativi per far rinascere la Festa de l’Unità in città dopo 16 anni. L’evento si è svolto al parco Castelli a inizio giugno e ha richiamato oltre 10 mila persone. Pertanto la soddisfazione dei democratici è tangibile e tutti sono già al lavoro per migliorare gli aspetti organizzativi in vista del prossimo anno. L’obiettivo principale dei dem è contenere le perdite, la Festa 2026 si chiuderà con un rosso di circa 17mila euro. La scelta di riproporre l’evento anche nel 2027 mostra il coraggio e la forza del Pd. infatti le condizioni burocratiche ed economiche dissuadono qualsiasi formazione politica dall’avventurarsi in simili progetti. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Per il ritorno della Festa dell'Unità il PD ha investito 17 mila euro. Ma nel 2027 arrivano gli sponsor per ridurre i costi

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