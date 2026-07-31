Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 31 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi alle 20:30 si è svolta l'estrazione di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione. Non sono stati forniti dettagli sui numeri estratti o sui premi assegnati. La lotteria si svolge ogni venerdì sera e permette ai partecipanti di tentare la fortuna con questa formula.