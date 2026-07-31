Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 31 luglio 2026

Da tpi.it 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi alle 20:30 si è svolta l'estrazione di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione. Non sono stati forniti dettagli sui numeri estratti o sui premi assegnati. La lotteria si svolge ogni venerdì sera e permette ai partecipanti di tentare la fortuna con questa formula.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Estrazione VinciCasa oggi 31 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 31 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 31 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 30 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 29 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 28 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 27 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 26 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 31 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

estrazione vincicasa i numeri vincenti estratti oggi 31 luglio 2026
© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 31 luglio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia

Video VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia

Notizie e thread social correlati

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 31 maggio 2026Oggi, domenica 31 maggio 2026, alle 20:30, si tiene l’estrazione del concorso VinciCasa, che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri...

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 luglio 2026Oggi, mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 20,30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa.

Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 29 luglio; ESTRAZIONI LOTTO SUPERENALOTTO SABATO 25 LUGLIO 2026; VinciCasa, l’estrazione di martedì 21 luglio; VinciCasa, l’estrazione di martedì 28 luglio.

estrazione vincicasa estrazione vincicasa i numeriEstrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it

estrazione vincicasa estrazione vincicasa i numeriEstrazioni Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di Martedi 28 luglio 2026 tutti i numeri vincenti e risultati ufficialiEstrazioni Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di Martedi 28 luglio 2026 tutti i numeri vincenti e risultati ufficiali ... datasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web