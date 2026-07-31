Durante un’amichevole contro il Nizza, Douglas Luiz ha giocato 45 minuti di buona qualità, evidenziando una prestazione positiva. La Juventus sta monitorando la sua partecipazione, considerando il brasiliano come possibile rinforzo per la rosa. La partita ha mostrato il centrocampista in buona forma, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali o annunci riguardo a un trasferimento.

di Luca Fioretti La Juventus osserva con attenzione la prestazione convincente di Douglas Luiz nell’amichevole contro il Nizza: il brasiliano punta alla conferma in rosa. La prima frazione dell’amichevole della Juventus contro il Nizza ha offerto spunti davvero preziosi, regalando ottimi segnali sull’inserimento di Douglas Luiz. È durata infatti 45 minuti la partita del mediano verdeoro, schierato dall’inizio da mister Spalletti e rivelatosi assoluto protagonista del parziale grazie a una prestazione di altissimo livello sul terreno di gioco della Continassa. I numeri del primo tempo del calciatore confermano una straordinaria incisività in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz alza i giri del motore: 45 minuti di qualità contro il Nizza e altro chiaro segnale a Spalletti

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