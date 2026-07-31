Cisint Sardone e Ceccardi | Il fallimento di Sanchez ha messo a rischio tutta l' Europa

Da iltempo.it 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di esponenti politici ha accusato il governo di aver causato un fallimento che avrebbe messo a rischio l’intera Europa. Secondo le loro dichiarazioni, si tratterebbe di un’invasione di massa organizzata, considerata un atto di guerra contro l’Unione europea e la sovranità degli Stati membri. La critica si concentra sulla gestione dei flussi migratori e sulle conseguenze di questa situazione.

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"Un'invasione di massa organizzata, un atto di guerra contro l'Unione europea e la sovranità nazionale degli Stati membri, favorita da anni di politiche ideologiche del governo di sinistra spagnolo che, a forza di accoglienza e cittadinanze regalate, ha trasformato la Spagna nella porta d'ingresso dell'Europa per decine di migliaia di immigrati clandestini. Una situazione ulteriormente aggravata dalla decisione del Marocco di concedere un'ampia grazia a numerosi criminali detenuti, che si sono inevitabilmente riversati sulle coste di Ceuta insieme a migliaia di altri migranti”. Così le europarlamentari della Lega Anna Maria Cisint, Silvia Sardone e Susanna Ceccardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Cisint, Sardone e Ceccardi: "Il fallimento di Sanchez ha messo a rischio tutta l'Europa
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