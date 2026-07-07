Le eurodeputate leghiste Sardone, Ceccardi e Cisint si sono coperta il volto con un bavaglio nero durante una manifestazione. Hanno chiesto un incontro al presidente della Repubblica per discutere del presunto rischio rappresentato dall'“Islam politico” per le istituzioni democratiche. La protesta ha attirato l’attenzione su questa posizione, con le deputate che hanno sottolineato la loro preoccupazione pubblicamente.

Si sono messe un bavaglio nero in viso per denunciare come l'”Islam politico rappresenti un rischio per la tenuta democratica delle nostre istituzioni”. Così le eurodeputate della Lega, Silvia Sardone, Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint, hanno chiesto con una lettera a Sergio Mattarella un incontro urgente denunciando di aver ricevuto una “pioggia di denunce” o minacce di denunce da parte di ambienti vicini a Fratelli Musulmani, accusati di voler “zittire battaglie di libertà”. Sardone ha sottolineato come lei e le colleghe siano sotto scorta e abbiano ricevuto anche minacce di morte: “Non riusciranno a fermarci”. Cisint ha ribadito che “l’Islam politico punta a sovvertire la democrazia” e ha annunciato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere che i Fratelli Musulmani siano dichiarati organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Le eurodeputate leghiste Sardone, Ceccardi e Cisint con un bavaglio nero in viso contro “l’Islam politico” chiedono un incontro a Mattarella

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