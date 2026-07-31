Caos a Chinatown uomo in stato di alterazione sfonda le vetrine dei negozi e distrugge le auto a sassate

Da lanazione.it 31 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Prato, in via Pistoiese, un uomo in stato di alterazione ha iniziato a lanciare pietre e bottiglie di vetro contro le vetrine dei negozi, causando danni e frantumando le vetrate. Successivamente, ha anche distrutto alcune auto a sassate. L'episodio si è verificato intorno alle 12 e ha provocato scompiglio tra i passanti e i commercianti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione.

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Prato, 31 luglio 2026 - Giornata di caos in via Pistoiese dove un cinese in stato di alterazione, questa mattina attorno alle 12, ha iniziato a scagliare pietre e bottiglie di vetro (che portava in un carrello della spesa) contro le vetrine di alcuni negozi, mandandole in frantumi. Tra i negozi danneggiati c'è Oreficeria Cina. Residenti e commercianti hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto è arrivata la polizia e anche la polizia locale. L'uomo è stato bloccato e portato in questura. Ma dopo nemmeno tre ore era di nuovo in via Pistoiese 'armato' di pietre: questa volta le lanciava contro le auto. "Era sempre lui - raccontano alcuni residenti - com'è possibile che fosse già qui?”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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