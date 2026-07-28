Una donna di circa 40 anni ha danneggiato negozi, automobili in sosta e uno sportello bancomat nel centro di Laveno Mombello, usando un martelletto frangivetro presumibilmente sottratto da un autobus. La scena si è verificata durante una serata caratterizzata da atti di vandalismo e tensione. I carabinieri hanno recuperato l'utensile abbandonato sul luogo. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.

Una serata di vandalismi e tensione ha colpito il centro di Laveno Mombello, dove una quarantenne ha preso di mira negozi, automobili e uno sportello bancomat armata di un martelletto frangivetro, probabilmente sottratto da un autobus e poi recuperato a terra dai carabinieri. L’episodio è avvenuto poco prima delle 23.30 dell’altra sera in via Labiena. A far scattare l’intervento sono state le telefonate di alcuni residenti al 112, allarmati dal rumore dei colpi contro le vetrine e dalle urla della donna, che gridava frasi prive di senso. Secondo la prima ricostruzione la quarantenne italiana, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti legati ai suoi problemi psichici, impugnava un martelletto d’emergenza di quelli installati su autobus e treni per rompere i finestrini in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armata di martelletto frangivetro sfonda vetrine e auto in sosta

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