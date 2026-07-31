Bonus assunzioni mamme 2026 sgravio fino a 8 mila euro | chi ne ha diritto e come funziona

Il bonus assunzioni mamme 2026 è ufficialmente attivo e permette ai datori di lavoro privati di ricevere uno sgravio contributivo fino a 8 mila euro all’anno. La misura riguarda le aziende che assumono donne con almeno tre figli minorenni e che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La misura mira a incentivare l’occupazione femminile, offrendo vantaggi economici alle imprese che assumono questa categoria di lavoratrici.

Il bonus assunzioni mamme 2026 diventa operativo. La misura consente ai datori di lavoro privati di ottenere uno sgravio contributivo fino a 8 mila euro all’anno quando assumono donne con almeno tre figli minorenni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La novità interessa direttamente aziende, consulenti del lavoro e responsabili delle risorse umane, ma può rappresentare anche un’opportunità concreta per le madri che cercano di rientrare nel mercato del lavoro dopo un periodo di inattività o di occupazione discontinua. È però necessario chiarire subito un punto: non si tratta di una somma versata direttamente alla lavoratrice. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Bonus donne, sgravio totale fino a 800 euro al mese

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