Nel 2025, le immatricolazioni di auto elettriche nell’Unione europea sono aumentate del 29,7%, raggiungendo 1,89 milioni di unità. Secondo i dati di Eurostat, il settore ha registrato un forte rialzo rispetto all’anno precedente. La crescita indica un incremento del 30% rispetto al 2024, evidenziando un rimbalzo nel mercato delle vetture a batteria.

Roma, 31 luglio 2026 – Nel 2025 sono state immatricolate nell’Unione europea 1,89 milioni di nuove automobili a batteria (Battery Electric Vehicle), con un aumento del 29,7% rispetto al 2024. Lo comunica Eurostat nel suo ultimo bollettino, pubblicato giovedì 31 luglio. Il dato segna un’ inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, quando le nuove immatricolazioni erano scese del 6,0% rispetto al 2023, fermandosi a 1,46 milioni di veicoli. Il parco circolante complessivo di auto elettriche a batteria nell’Unione ha raggiunto quota 7,59 milioni a fine 2025, in crescita del 31,5% rispetto ai 5,77 milioni del 2024. Il rimbalzo è confermato anche dai dati dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA), che indicano in 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auto elettriche, Eurostat certifica un rimbalzo del 30% nelle immatricolazioni Ue nel 2025

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