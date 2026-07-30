Un forte acquazzone ha causato allagamenti e auto sommerse nello Stato di New York, in particolare nelle contee di Columbia, Greene e Rensselaer vicino a Albany. Le autorità hanno emesso un’allerta inondazioni per queste zone, dove molte strade sono state allagate. Nessuna informazione su feriti o danni specifici è stata ancora diffusa. La pioggia intensa ha interessato la regione nel centro-orientale dello stato.

Un violento acquazzone ha colpito la centro-orientale dello Stato di New York provocando vari allagamenti. Un’allerta inondazioni riguarda le contee di Columbia, Greene e Rensselaer, tutte situate nei pressi di Albany, la capitale dello Stato. Il servizio meteorologico riferisce che in alcune parti della regione sono già caduti tra i 12 e i 30 cm Le inondazioni hanno causato la chiusura di numerose strade mentre per molti fiumi, torrenti, ruscelli e altre zone basse il rischio di esondazione è imminente o già in atto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, violento acquazzone sullo Stato di New York: strade allagate e auto sommerse

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