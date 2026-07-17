Un nubifragio ha provocato allagamenti in garage e cantine, con auto parzialmente sommerse. La tempesta ha causato interruzioni di energia elettrica in diverse zone, lasciando molte attività senza luce. In poche ore, l’acqua ha invaso le proprietà, riproponendo le conseguenze di precedenti ondate di maltempo. Nessun ferito segnalato. Le autorità stanno valutando i danni e le operazioni di ripristino sono in corso.

Sono bastate poche ore l’altra sera per ripiombare nell’incubo, per tornare indietro all’ultima ondata di maltempo. Alla furia dell’acqua. Alle case e cantine allagate. Agli alberi caduti sulle strade e, in alcuni casi, sulle auto in transito. Alle persone costrette a lasciare le case, senza guardarsi indietro. Se possibile, la mattina dopo è peggio della notte passata tra mutismo e rassegnazione, con la paura che il caldo torrido sia portatore di altri temporali. C’è chi come Maria Cristina Pariali ha radunato, nel suo garage di via Volano, ogni oggetto salvato dalla furia del maltempo. Il pavimento ancora bagnato e una notte insonne. Lei è ancora incredula: "C’era acqua dappertutto nel garage e nel vano porta biciclette". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nubifragio, si contano i danni: "Garage e cantine allagate con le auto quasi sommerse. Attività ancora senza luce"

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