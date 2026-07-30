Un piano per le stazioni Fondi dalla Regione E il Comune è al lavoro

La Regione ha stanziato 20 milioni di euro per un piano volto a migliorare la sicurezza e la vivibilità delle stazioni ferroviarie. Il Comune sta lavorando alle iniziative previste dal progetto, che mira anche a integrare le stazioni con il contesto urbano circostante.

Un maxi piano per rendere più sicure le stazioni ferroviarie. La Regione investe 20 milioni per rafforzare presidio, vivibilità e integrazione col tessuto urbano. I fondi sono destinati ai Comuni capoluogo per interventi che favoriscano l’insediamento di servizi, anche pubblici, attività economiche, culturali e sociali, la riqualificazione dei percorsi pedonali, il potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza, il recupero degli immobili inutilizzati per nuove funzioni di interesse pubblico e il presidio del territorio. Spetterà ai Comuni presentare i progetti: e a questo stanno lavorando il sindaco Alessandro Barattoni e la sua giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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