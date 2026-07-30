Truffarono più di 1.200 anziani con vendite porta a porta | vittime anche a Bergamo in sei a processo

Più di 1.200 anziani sono stati truffati con vendite porta a porta, vittime anche a Bergamo. Sei persone sono state processate, mentre le forze dell’ordine stanno indagando. Le autorità hanno avviato un’operazione per tutelare le fasce più fragili della popolazione coinvolte in queste truffe. Le indagini sono state condotte dal comando locale delle forze di polizia.

Nell’ambito delle indagini a tutela delle fasce deboli della popolazione, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno recentemente concluso le indagini nei confronti dei componenti dell’associazione a delinquere – radicata nel padovano ma attiva in numerose località del territorio nazionale – finalizzata a commettere, nel settore delle vendite “porta a porta”, una serie indefinita di estorsioni e truffe a donne anziane, consentendo alla Procura della Repubblica di chiedere il rinvio a giudizio dei sei soggetti ritenuti responsabili. Il provvedimento fa seguito alle misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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