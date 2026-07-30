Troppo complicato e troppo tardi | la licenza dei Patriot serve poco a Kiev

Il 9 luglio, l’amministrazione ha annunciato che l’Ucraina otterrà una licenza per produrre missili Patriot. La decisione arriva dopo un lungo processo e diverse discussioni. Tuttavia, alcuni esperti sottolineano che questa autorizzazione potrebbe essere troppo complessa e arrivare troppo tardi per avere un impatto immediato sul conflitto. La mossa ha sorpreso parte del pubblico, con reazioni miste tra alleati e rivali.

Trump ha stupito un’altra volta la platea di clienti, alleati e rivali con l’annuncio del 9 luglio sulla concessione della licenza di produzione dei missili Patriot all’Ucraina. Un gesto bello nel contesto della NATO, in cui ora non possono più accusarlo di ignorare le esigenze europee dell’Alleanza. Ma quale efficacia concreta avrà per Kiev? Pochissima per il britannico Telegraph, secondo cui fornire i progetti “quest’anno non salverà la vita di un singolo ucraino”. Subito le mani avanti. Trump ha messo subito le mani avanti con Zelensky, incontrato a latere del summit NATO di Ankara: dandovi la licenza di produrvi in casa i Patriot, ha detto, “non potrete più lamentarvi che non ve ne diamo abbastanza”. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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