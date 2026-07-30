Tangenziale di Napoli lo svincolo Vomero verso Pozzuoli chiuso per 5 giorni per lavori dal 2 agosto
Dalla sera di domenica 2 agosto fino alla mattina di giovedì 6 agosto, la rampa di ingresso in direzione Pozzuoli dello svincolo Vomero sulla tangenziale di Napoli sarà chiusa per lavori. La chiusura durerà cinque giorni consecutivi. La chiusura riguarda esclusivamente lo svincolo Vomero in quella direzione e si rende necessaria per interventi di manutenzione. Non sono stati comunicati orari specifici di apertura e chiusura giornalieri.
Tangenziale di Napoli: chiude dalla sera di domenica 2 agosto e fino alla mattina di giovedì 6 agosto la rampa di ingresso in direzione Pozzuoli dello svincolo Vomero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Chiude per 5 giorni lo svincolo Vomero della Tangenziale di Napoli facebook
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