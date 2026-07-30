Tangenziale di Napoli lo svincolo Vomero verso Pozzuoli chiuso per 5 giorni per lavori dal 2 agosto

Notizia in breve

Dalla sera di domenica 2 agosto fino alla mattina di giovedì 6 agosto, la rampa di ingresso in direzione Pozzuoli dello svincolo Vomero sulla tangenziale di Napoli sarà chiusa per lavori. La chiusura durerà cinque giorni consecutivi. La chiusura riguarda esclusivamente lo svincolo Vomero in quella direzione e si rende necessaria per interventi di manutenzione. Non sono stati comunicati orari specifici di apertura e chiusura giornalieri.