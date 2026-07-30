Un debutto a dir poco impressionante scuote le sale cinematografiche italiane. Nel suo primo giorno di programmazione, mercoledì 29 luglio 2026, Spider-Man: Brand New Day ha polverizzato ogni aspettativa registrando un incasso straordinario di 4.020.018 euro con una spaventosa media di 8.590 euro su 468 cinema. Dati confermati da Cineguru questa mattina. Il quarto capitolo della saga guidata da Tom Holland firma così il miglior esordio dell’anno e la miglior apertura di sempre per un film sull’Uomo Ragno nel nostro Paese. A livello di adattamenti da fumetto, solo il kolossal Avengers: Endgame era riuscito a fare di meglio nel 2019 con 5,3 milioni all’esordio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day è un terremoto al Box Office Italia! Esordio record da oltre 4 milioni di euro

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | Trailer Finale (Il Viaggio di Peter)

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