Migliaia di scooter elettrici importati dalla Cina e venduti come biciclette elettriche sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine in tutta Italia. L’operazione ha coinvolto la Guardia di finanza di Palermo, che ha sequestrato i veicoli illegali. Un imprenditore palermitano risulta indagato nell’ambito dell’indagine. I veicoli sequestrati sono stati trovati in diversi punti del paese e sono stati contrassegnati come biciclette elettriche, anche se in realtà si trattava di motorini non conformi alle normative.

Migliaia di scooter elettrici illegali importati dalla Cina sono stati sequestrati su tutto il territorio nazionale dalla Guardia di finanza di Palermo. I mezzi, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero stati venduti come biciclette a pedalata assistita e non sarebbero stati conformi alla marcatura CE, che certifica la rispondenza di un prodotto ai requisiti di sicurezza, salute e tutela ambientale stabiliti dall’Unione Europea. Al momento risultano indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. L’operazione ha richiesto un significativo dispiegamento di forze. Data la diffusione degli scooter sull’intera penisola, è stata necessaria la collaborazione delle Fiamme gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Sequestrati migliaia di motorini venduti come bici elettriche in tutta Italia, indagato un imprenditore palermitano

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Sequestrati in tutta Italia migliaia di scooter illegali non sicuri, venduti come bici elettriche

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Sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bikeSono stati sequestrati migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti come biciclette con pedalata assistita.

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