Quando torna l’Italia di volley? Ci sono gli Europei in casa! Tutte le date | missione pass olimpico

L’Italia di volley maschile ha concluso la Nations League 2026 ai quarti di finale, sconfitta dagli Stati Uniti con un risultato di 3-0 in un’ora e mezza di gioco. La squadra ha avuto difficoltà a contenere il servizio statunitense e ha mostrato problemi in ricezione. L’avventura si è fermata prima delle semifinali. La partecipazione agli Europei in casa è prevista come prossima occasione per la nazionale italiana.

L’avventura dell’Italia nella Nations League 2 026 di volley maschile si è fermata ai quarti di finale: gli azzurri sono stati sconfitti dagli USA con un secco 3-0 in un’ora e mezza di gioco, non riuscendo ad arginare lo scatenato servizio degli americani e faticando terribilmente in ricezione. I Campioni del Mondo non possono così proseguire la propria avventura a Ningbo (Cina) e ora dovranno preparare l’avvicinamento all’evento più importante di questa stagione. L’attenzione è già tutta rivolta verso gli Europei, che si disputeranno dal 10 al 27 settembre e che metteranno in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: la formazione che conquisterà il titolo continentale potrà festeggiare anche un tagliando per i Giochi con due anni di anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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