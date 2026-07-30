Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026, l'alta pressione continuerà a dominare il cielo italiano. Prevalentemente soleggiato in tutta la penisola, con poche nuvole e pochi temporali al Nord. Le temperature saranno elevate, con massime che supereranno i 35°C in molte zone. Le condizioni si manterranno stabili anche nel primo weekend di agosto, con poche variazioni e cieli quasi sgombri da nubi. Solo al Nord si registreranno sporadici temporali pomeridiani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Weekend all’insegna del grande caldo con sole prevalente e pochi temporali al Nord. L’ultimo fine settimana di luglio e il primo di agosto saranno caratterizzati da una forte presenza dell’alta pressione, che continuerà a dominare gran parte dell’Italia. Le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate, mentre le temperature saliranno ulteriormente, portando diverse città a sfiorare o superare i 40 gradi. Soltanto sulle zone alpine e prealpine potranno svilupparsi locali temporali pomeridiani, senza però modificare il quadro generale. Venerdì 31 luglio: sole e temperature in aumento. La giornata di venerdì inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutta la Penisola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Previsioni meteo Italia: che tempo farà da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 15 maggio 2026

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