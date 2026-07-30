Per anni sono stati il simbolo di un’estetica che sembrava definitivamente archiviata. Soppiantati prima dai jeans wide leg, poi dai modelli baggy, poi ancora dalle forme morbide e scultore dei barrel e dal minimalismo casual chic degli stovepipe, i pantaloni in denim aderenti erano diventati quasi un tabù stilistico. Oggi, però, qualcosa è cambiato. Le passerelle li hanno riportati sotto i riflettori e le celebrity hanno iniziato a indossarli di nuovo, sancendo quello che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: il ritorno degli skinny jeans. I primi segnali sono arrivati l’anno scorso, quando abbiamo iniziato a chiederci: I jeans skinny sono di moda? E ci siamo risposti: solo se abbinati con le giuste scarpe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Prada Menswear Primavera/Estate 2027 rilancia gli skinny jeans. Da Olivia Wide a Kate Moss, il denim aderente torna protagonista.

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Prada Menswear | Spring/Summer 2027 | Milan Fashion Week

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