Prada Menswear Primavera Estate 2027 rilancia gli skinny jeans Da Olivia Wide a Kate Moss il denim aderente torna protagonista
Prada presenta la collezione menswear PrimaveraEstate 2027, in cui torna protagonista il denim aderente, in particolare gli skinny jeans. Dopo anni di obsolescenza, i pantaloni stretti sono stati rilanciati, riprendendo spazio tra i capi di tendenza. La proposta include modelli come Olivia Wide e altri che richiamano lo stile dei modelli storici. Il ritorno degli skinny jeans segna un cambiamento rispetto alle preferenze di moda degli ultimi tempi, caratterizzate da jeans wide leg, baggy, barrel e stovepipe.
Per anni sono stati il simbolo di un’estetica che sembrava definitivamente archiviata. Soppiantati prima dai jeans wide leg, poi dai modelli baggy, poi ancora dalle forme morbide e scultore dei barrel e dal minimalismo casual chic degli stovepipe, i pantaloni in denim aderenti erano diventati quasi un tabù stilistico. Oggi, però, qualcosa è cambiato. Le passerelle li hanno riportati sotto i riflettori e le celebrity hanno iniziato a indossarli di nuovo, sancendo quello che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: il ritorno degli skinny jeans. I primi segnali sono arrivati l’anno scorso, quando abbiamo iniziato a chiederci: I jeans skinny sono di moda? E ci siamo risposti: solo se abbinati con le giuste scarpe. 🔗 Leggi su Amica.it
Prada Menswear | Spring/Summer 2027 | Milan Fashion Week
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