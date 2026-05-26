Il rosa Peonia è tornato a essere una tonalità dominante nei look delle celebrity per la primaveraestate 2026. La sua presenza si nota in outfit eleganti, ispirati allo stile Y2K e a elementi glamour da red carpet. La tonalità viene utilizzata sia in abiti sobri che in creazioni più vistose, evidenziando la sua versatilità. La sua diffusione si riscontra su diverse passerelle e eventi di moda, confermando il suo ruolo come colore di tendenza per la stagione.

Il rosa Peonia torna protagonista nei look delle celebrity, trasformandosi nella tonalità simbolo della primaveraestate 2026 tra eleganza contemporanea, richiami Y2K e glamour da red carpet. A Cannes, Bella Hadid rilancia il rosa Peonia con un coordinato vintage vichy firmato Chantal Thomass Primavera 1988, completato da décolleté Chanel tono su tono dall’eleganza rétro. Dua Lipa, invece, interpreta il rosa chiaro in chiave Gucci con un blazer aderente in satin lucido, abbinato a bralette nera e pantaloni coordinati dal forte impatto grafico. In chiave rétro, Olivia Rodrigo sceglie un abito rosa Peonia Nina Ricci d’archivio, con bustier strutturato e linea midi elegante, mentre Elsa Hosk reinterpreta il rosa Peonia con la Sateen Puff Jacket firmata Helsa, tra dettagli rétro e silhouette bon ton, abbinata a denim nero e accessori Chanel. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il rosa Peonia torna protagonista nei look delle celebrity, trasformandosi nella tonalità simbolo della primavera/estate 2026

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