Un incendio ha interessato una pineta in Valle Caudina, nel territorio di Arpaia, ieri sera. Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del vento forte, causando difficoltà ai Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, intervenuti subito dopo la segnalazione. Non sono stati riportati danni a persone o strutture. Sul posto sono stati impiegati diversi mezzi di spegnimento per contenere il rogo. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio ieri sera in una pineta in territorio di Arpaia. Le fiamme si sono alimentate con il forte vento ed hanno creato subito seri problemi al personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che è accorso subito dopo la prima segnalazione del rogo. Dopo un duro lavoro i caschi rossi hanno donato le fiamme che fortunatamente non hanno interessato abitazioni. Non è stato necessario l’intervento di supporto di mezzi aerei anche perché l’allarme e l’intervento sono stati molto ravvicinati. Si è trattato comunque dell’ ennesimo episodio di fuoco che si registra in questa torrida estate. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pineta in fiamme in Valle Caudina: Vigili del Fuoco al lavoro

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