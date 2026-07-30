Piano triennale opere pubbliche | La priorità è costuire il futuro
Il prossimo Consiglio comunale di Colle si riunirà per approvare il piano triennale delle opere pubbliche, che prevede un elenco di interventi da realizzare nei prossimi tre anni. La pianificazione indica le priorità e le risorse destinate a diversi progetti, con l’obiettivo di definire una strategia per lo sviluppo del territorio. Il documento rappresenta la guida per le attività di investimento pubblico nel prossimo futuro.
Tre anni davanti, una linea da tracciare e un elenco di opere per indicare la rotta. A Colle il prossimo Consiglio comunale assume il valore di una tappa decisiva: sul tavolo arriverà infatti la presentazione e la lettura del Piano triennale delle opere pubbliche, lo strumento che accompagnerà l’amministrazione comunale nell’ultima parte del mandato e definirà gli interventi prioritari per il futuro della città. "Sarà un Consiglio comunale importante perché ci permetterà di condividere una visione complessiva del lavoro che ci attende nei prossimi anni – dichiara il sindaco di Colle Piero Pii –. Il Piano triennale delle opere pubbliche... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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