Piano triennale opere pubbliche | La priorità è costuire il futuro

Tre anni davanti, una linea da tracciare e un elenco di opere per indicare la rotta. A Colle il prossimo Consiglio comunale assume il valore di una tappa decisiva: sul tavolo arriverà infatti la presentazione e la lettura del Piano triennale delle opere pubbliche, lo strumento che accompagnerà l’amministrazione comunale nell’ultima parte del mandato e definirà gli interventi prioritari per il futuro della città. "Sarà un Consiglio comunale importante perché ci permetterà di condividere una visione complessiva del lavoro che ci attende nei prossimi anni – dichiara il sindaco di Colle Piero Pii –. Il Piano triennale delle opere pubbliche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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