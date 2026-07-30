Il Parma ha pareggiato 1-1 contro l'Arezzo in un'amichevole pre-campionato. La partita si è svolta a Pinzolo, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna. Durante l'incontro, un giocatore del Parma ha risposto a un avversario con un gesto di reazione. Questa è stata la terza uscita stagionale della squadra prima dell'inizio del campionato di Serie B.

La terza uscita stagionale pre-campionato del Parma si conclude con un pareggio per 1-1 con la neopromossa in Serie B Arezzo. A Pinzolo, gli uomini di Carlos Cuesta, schierati nuovamente con un 4-3-3, vanno in vantaggio all'alba del primo tempo con l'ex Spezia e Mantova Rachid Kouda per poi essere riacciuffati nel punteggio da un gol di Sala. Arrivano indicazioni anche in ottica fantacalcio e mercato (Suzuki in panchina per 90') in casa Parma con diversi alti ma anche qualche basso da segnalare. Dal terzo test stagionale in casa Parma emerge ancora una volta la volontà da parte di Cuesta di continuare con un 4-3-3 dove Pellegrino rappresenta il perno centrale ed Elphege il suo back-up. 🔗 Leggi su Sosfanta.com

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© Sosfanta.com - Parma, solo un pari con l'Arezzo in amichevole: Sala risponde a Kouda

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