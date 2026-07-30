Parabita Benito Mussolini perde la cittadinanza | il consiglio comunale approva la revoca dell' onorificenza del 1924

Il Consiglio comunale di Parabita ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924. La decisione è stata presa su proposta del sindaco, con l'obiettivo di revocare l'onorificenza dopo 102 anni. La revoca della cittadinanza onoraria rappresenta un atto formale che annulla il riconoscimento precedentemente assegnato. La delibera è stata adottata senza ulteriori dettagli pubblicati sui motivi specifici.

Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Parabita. A 102 anni dal conferimento, il Consiglio comunale ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria attribuita il 21 maggio 1924, accogliendo la mozione presentata dal sindaco Stefano Prete. Il provvedimento, però, non ha trovato l’unanimità: il gruppo di opposizione Persone e Progresso ha votato contro, ritenendo l’iniziativa un gesto esclusivamente simbolico e privo di ricadute concrete per la comunità.L’antica delibera è riemersa grazie alle ricerche dello storico Daniele Greco negli archivi comunali. Il documento, approvato nel pieno del consolidamento del regime fascista dopo... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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