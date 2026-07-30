Oroscopo del weekend il cielo di sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 | Pesci e Scorpione romanticissimi

Nel weekend di agosto, il Toro si distingue come il segno più fortunato, mentre i Gemelli sono considerati i meno favoriti. Pesci e Scorpione vivono momenti molto romantici, secondo le previsioni astrologiche per il 1 e 2 agosto 2026. La posizione dei pianeti sembra favorire in particolare i segni d’acqua, portando emozioni intense e relazioni appassionate. Nessun altro dettaglio legato ad altri segni o eventi specifici viene menzionato.

Nell’oroscopo del weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, Scorpione e Toro si godono tutto l’amore che c’è. Il segno fortunato del weekend è il Toro, mentre quello sfortunato i Gemelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo del weekend: 28-29 Marzo 2026

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