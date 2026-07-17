Oroscopo del weekend il cielo di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 | grandi rivelazioni per Leone e Acquario

Nel fine settimana del 18 e 19 luglio 2026, l’opposizione tra Giove e Plutone porta a rivelazioni e nuove prospettive. Si evidenzia un senso di instabilità nell’ego e una percezione della gloria come sovrastimata. Leone e Acquario sono i segni più coinvolti da queste tensioni planetarie.

Nell’oroscopo del weekend di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l'opposizione tra Giove e Plutone parla di rivelazioni ma anche nuove visioni. L'ego traballa e la gloria risulta sopravvalutata. Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato il Sagittario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo del weekend: 18 - 19 Aprile 2026

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