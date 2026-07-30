Un volto nuovo per i Dragons Prato, ma con un passato tutto pratese. La società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Emil Bellandi, classe 2004, proveniente dall’Union Basket Prato, che entrerà a far parte della prima squadra nella stagione 2026-27. Cresciuto cestisticamente in città, Bellandi rappresenta un innesto giovane ma già dotato di esperienza, sul quale i Dragons puntano per allungare le rotazioni e proseguire il percorso di crescita del gruppo guidato da coach Edoardo Banchelli. Oltre all’impegno sul parquet, il giocatore ricoprirà anche un ruolo all’interno del settore giovanile rossoblù: dalla prossima stagione sarà infatti allenatore di una formazione e assistente di un’altra, contribuendo allo sviluppo tecnico ed educativo dei giovani cestisti del club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre il parquet: il giocatore classe 2004 ricoprirà anche un ruolo all’interno delle giovanili rossoblù. Giovane ma esperto: Emil Bellandi, il nuovo innesto pratese dei Dragons

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