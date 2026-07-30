Nicole Cena chi è la nuova fiamma di Cristian Mascolino dopo Temptation Island

Nicole Cena, conosciuta per aver partecipato a Temptation Island, è diventata protagonista delle notizie dopo che Cristian Mascolino ha annunciato una relazione con lei. La donna ha 28 anni e ha avuto un passato in televisione. In passato, ha avuto una relazione con l’ex cantante di Amici, Deddy. La sua immagine è ora al centro dell’attenzione per questa nuova storia d’amore.

Nicole Cena è la tentatrice di Temptation Island finita al centro dell'attenzione dopo la rivelazione di Cristian Mascolino. Ecco chi è, quanti anni ha, il passato in tv e la storia con l'ex cantante di Amici Deddy. Nicole Cena è uno dei volti più chiacchierati dopo il finale di Temptation Island. A riportarla sotto i riflettori è stata la confessione di Cristian Mascolino, che ha raccontato di aver iniziato a frequentarla dopo la fine della relazione con Soraya Sabetta. Ma chi è la giovane tentatrice? Dalle esperienze televisive ai concorsi di bellezza, fino alla storia d'amore con Deddy, ecco tutto quello che c'è da sapere. Chi è Nicole Cena: età, carriera e vita privata della tentatrice di Temptation Island Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, un piccolo comune di circa 4mila abitanti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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