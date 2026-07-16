Cristian Mascolino con una famosa ragazza dopo Temptation Island? Chi sarebbe

Cristian Mascolino e Flavia Punzo sono stati visti insieme nel villaggio di Temptation Island. La loro vicinanza ha suscitato discussioni tra i partecipanti e i telespettatori. Mascolino è attualmente in coppia con Soraya Sabetta, con cui ha avuto una relazione prima dell’inizio del programma. La presenza di Punzo, nota al pubblico, ha alimentato voci di un possibile flirt. Le immagini circolate mostrano i due in atteggiamenti che sembrano più di amicizia.

Cristian Mascolino e Flavia Punzo sono al centro delle nuove indiscrezioni su Temptation Island 2026. Il loro avvicinamento nel villaggio ha già attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per le conseguenze sulla relazione con Soraya Sabetta. Ma cosa sarebbe successo dopo la fine delle registrazioni? Alcune anticipazioni raccontano come si sarebbe evoluto il rapporto tra il fidanzato e la tentatrice lontano dalle telecamere. Chi è la tentatrice Flavia Punzo di Temptation Island 2026. Flavia Punzo ha 23 anni ed è originaria della Campania. La giovane tentatrice è attiva sui social, dove condivide contenuti legati alla sua quotidianità tra studio, allenamenti e momenti personali. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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