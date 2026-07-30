Clara Fioretti, moglie di un noto imprenditore del settore della ristorazione, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Forte dei Marmi, nella Versilia, dove è stata di recente inaugurata la gelateria Oblò. Fioretti ha condiviso alcuni dettagli sui segreti del locale, senza entrare in specifiche dettagli tecnici. La conversazione si è svolta in un contesto informale, con l’intervistata che ha parlato delle novità e delle caratteristiche della nuova attività commerciale.

Clara Fioretti, moglie di Tommaso Mazzanti (top player All’Antico Vinaio), si è concessa in queste ore, in esclusiva, ai nostri microfoni, direttamente a Forte dei Marmi, nella splendida Versilia (dove è stata di recente inaugurata la gelateria Oblò). Ecco cosa ci ha detto riguardo alla recente apertura di Oblò gelateria a Forte dei Marmi, altra ‘perla’ targata Mazzanti-Fioretti. “C’era la voglia mia e di Tommaso, dopo la grande escalation All’Antico Vinaio (continuerà l’espansione americana e il focus in Europa, ndr), di rimetterci in gioco partendo da zero.. Ringraziando Dio, nella vita abbiamo viaggiato tanto, sia per vacanze che per lavoro. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Moglie Tommaso Mazzanti (Antico Vinaio): “Ecco i segreti Oblò Forte dei Marmi”

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OBLÒ la gelateria di AllAntico Vinaio cono piccolo €4 €36 al kg

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