Un missile è caduto in un villaggio vicino Lublino, in Polonia, durante la notte. Il governo polacco ritiene che si tratti di un razzo russo, secondo quanto riportato da Wirtualna Polska. La notizia ha generato attenzione a livello nazionale, senza però essere confermata ufficialmente da fonti governative. Non sono stati riportati danni o feriti legati all’incidente.

Il governo polacco è propenso a credere che sia un missile russo l’oggetto caduto di notte in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Lo scrive Wirtualna Polska. «Tutto indica che si tratta di un missile russo», ha dichiarato una fonte governativa alla testata giornalistica, mentre gli artificieri continuano a esaminare il sito. Tusk: "Violato lo spazio aereo polacco durante raid russo su Ucraina" "Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco". Lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk, annunciando di aver convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Missile cade vicino a Lublino in Polonia. Varsavia: "Tutto indica si tratti di un razzo russo"

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