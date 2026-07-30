Missile russo cade in Polonia durante gli attacchi in Ucraina | Tusk convoca riunione d’emergenza Violato spazio aereo
Durante gli attacchi russi in Ucraina, un missile ha attraversato il confine e colpito un villaggio nella regione di Lublino, in Polonia. L’incidente ha causato danni e ha provocato paura tra la popolazione locale. Il governo polacco ha dichiarato che lo spazio aereo è stato violato. In risposta, il presidente del paese ha convocato una riunione di emergenza. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando tensioni tra i due Paesi.
La notte di attacchi russi in Ucraina ha provocato morti e feriti a Kiev e in altre città del Paese. Ma, secondo quanto riferisce il governo di Varsavia, ha varcato i confini, colpendo con un missile un villaggio nell’area di Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino. “Tutto indica che si tratta di un missile russo”, ha dichiarato una fonte governativa al giornale Wirtualna Polska, mentre gli artificieri continuano a esaminare il sito. Un’ipotesi confermata su X anche dal premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti. “Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l’Ucraina occidentale – ha scritto -, è stato violato lo spazio aereo polacco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
LA RUSSIA VUOLE ATTACCARE la POLONIA ANALISI con ANDREA MURATORE
Notizie e thread social correlati
Ucraina sotto una pioggia di missili: almeno 8 morti. Tusk: “Violato lo spazio aereo polacco durante il raid russo”Durante la notte, le città ucraine sono state colpite da nuovi bombardamenti russi, provocando almeno otto morti e numerosi feriti.
Polonia, missile russo entra nello spazio aereo Nato: enorme cratere a 95 km dal confine. Decollano i cacciaDurante la notte, nella regione di Lublino, sono state attivate le sirene antiaeree dopo segnalazioni di uno o due missili russi entrati nello spazio...
Missile cade vicino a Lublino in Polonia. Varsavia: Tutto indica si tratti di un razzo russoIl governo polacco è propenso a credere che sia un missile russo l’oggetto caduto di notte in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Lo scrive Wirtualna ... gazzettadelsud.it
Cos'è il missile Oreshnik della Russia?Il missile Oreshnik della Russia è un balistico a raggio intermedio con capacità nucleare che, secondo Mosca, può eludere le difese aeree e colpire obiettivi in tutta Europa a velocità ipersoniche. Il ... it.euronews.com