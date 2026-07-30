Missile russo cade in Polonia durante gli attacchi in Ucraina | Tusk convoca riunione d’emergenza Violato spazio aereo

Notizia in breve

Durante gli attacchi russi in Ucraina, un missile ha attraversato il confine e colpito un villaggio nella regione di Lublino, in Polonia. L’incidente ha causato danni e ha provocato paura tra la popolazione locale. Il governo polacco ha dichiarato che lo spazio aereo è stato violato. In risposta, il presidente del paese ha convocato una riunione di emergenza. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando tensioni tra i due Paesi.