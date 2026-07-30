Louis Garrel ha dichiarato che nei film il padre lo uccideva e poi lo faceva rinascere, un commento che definisce come una riflessione da psicanalista. L’attore ha aggiunto di sentirsi in difficoltà, con ginocchia malandate e senza l’età adatta. Nel film “Couture” di Alice Winocour, si mescolano alta moda, malattia e crisi esistenziali, con atmosfere fredde e precise, ispirate dalla vicinanza alla Fashion Week di Parigi.

C’è un momento, nella vita di ogni diva hollywoodiana, in cui il red carpet smette di essere un tappeto e diventa un ring. È più o meno quello che succede in “Couture”, il film di Alice Winocour che mescola alta moda, malattia e crisi esistenziali con la freddezza chirurgica di chi la Fashion Week di Parigi l’ha vista da vicino. E in mezzo a tutto questo, manco a dirlo, spunta lui: Louis Garrel, l’eterno bel tenebroso del cinema francese, qui nei panni del compliceamantespalla emotiva di turno. Tre donne, tre vite, una settimana di moda a Parigi che le farà scontrare con le proprie fragilità. Al centro c’è Maxine Walker (Angelina Jolie),... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre in tutti i film mi ha sempre ammazzato. Mi uccideva e mi faceva rinascere. Una cosa seria, da psicanalista. Non ho l’età e sono messo male. A partire dalle mie povere e malandate ginocchia”: così Louis Garrel

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Si parla di: Mio padre in tutti i film mi ha sempre ammazzato. Mi uccideva e mi faceva rinascere. Una cosa seria, da psicanalista. Non ho l’età e sono messo male. A partire dalle mie povere e malandate ginocchia: così Louis Garrel; Louis Garrel: Ho un testosterone molto basso... un po’ come Bernardo Bertolucci.