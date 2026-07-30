A partire dal 7 agosto, le corse serali della Linea 1 saranno sospese durante i fine settimana, con i prolungamenti del venerdì e del sabato cancellati. Dal 10 al 23 agosto, la Linea 6 avrà un servizio ridotto, con tre stazioni chiuse fino al 13 settembre. Inoltre, la Linea 6 sarà chiusa dalle 14 a partire dal 10 agosto. Questi disagi si protrarranno per tutto il mese di agosto.

Dal 7 agosto saranno sospesi i prolungamenti serali del venerdì e del sabato sulla Linea 1. Dal 10 al 23 agosto servizio ridotto anche sulla Linea 6, mentre tre stazioni resteranno chiuse fino al 13 settembre. Agosto porterà diverse modifiche al servizio della metropolitana di Napoli. La Linea 1 sospenderà i prolungamenti serali del venerdì e del sabato, mentre la Linea 6 terminerà anticipatamente le corse per due settimane. Le variazioni sulla Linea 1, come riporta Fanpage.it, entreranno in vigore venerdì 7 agosto e resteranno valide fino al 3 settembre. La riduzione del servizio è collegata alla minore disponibilità di personale durante il periodo delle ferie. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Metro Napoli, agosto di disagi: Linea 1 senza corse notturne e Linea 6 chiusa dalle 14

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