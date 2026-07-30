Farà caldissimo nel primo fine settimana di agosto. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, un robusto anticiclone africano è sul Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo che si estendono sui settori orientali del continente. Temperature fino a 40 gradi Aria molto calda affluisce sull'Italia in questi ultimi giorni di luglio portando le temperature massime a toccare e localmente superare i 40 gradi, specie sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia anche se qualche temporale di calore è atteso svilupparsi tra oggi e domani soprattutto sui settori alpini, con locali sconfinamenti anche verso le pianure. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Meteo, caldo africano sull'Italia: in arrivo temperature fino a 40 gradi e notti tropicali

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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