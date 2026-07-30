Meteo caldo africano sull' Italia | in arrivo temperature fino a 40 gradi e notti tropicali
Nel primo fine settimana di agosto, le temperature in Italia raggiungeranno fino a 40 gradi, con notti tropicali. Un anticiclone africano si trova sul Mediterraneo centrale, portando condizioni di caldo intenso. I massimi di pressione al suolo si estendono sui settori orientali del continente. Le previsioni indicano un clima molto caldo, con valori elevati anche durante le ore notturne. Non sono previste precipitazioni significative in queste zone.
Farà caldissimo nel primo fine settimana di agosto. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, un robusto anticiclone africano è sul Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo che si estendono sui settori orientali del continente. Temperature fino a 40 gradi Aria molto calda affluisce sull'Italia in questi ultimi giorni di luglio portando le temperature massime a toccare e localmente superare i 40 gradi, specie sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia anche se qualche temporale di calore è atteso svilupparsi tra oggi e domani soprattutto sui settori alpini, con locali sconfinamenti anche verso le pianure. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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